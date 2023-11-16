الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان مراسم قرعة الحج العلنية بالصالة المغطاة

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا مراسم قرعة الحج العلنية التى تشرف عليها وزارة الداخلية بمقر الصالة المغطاة بنادى قنا الرياضى، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية، والمتقدمين للقرعة وأسرهم.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ ٥٣٨ مواطنا ومواطنة، وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا ١٤٢ تأشيرة حج، مؤكدا أنه تم إجراء القرعة وفقا للمنظومة الإلكترونية لوزارة الداخلية بشفافية تامة، وبحضور عدد من المتقدمين، كما تم اختيار عدد من المتقدمين في القرعة الاحتياطية لآداء فريضة الحج حال تعذر سفر أحد الفائزين الأساسيين.

وهنأ محافظ قنا ومدير الأمن الفائزين متمنيا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذا العام، مطالبا الحجاج الدعاء لمصر وقيادتها وشعبها، بالأمن والأمان، متمنيا للجميع حجًا مبرورًا وسلامة العودة إلى أرض الوطن.

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