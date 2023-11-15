وكيل "تعليم قنا" يشهد فعاليات مهرجان تقييم فرق مرشدات المدارس

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات المهرجان الجمهوري لتقييم فرق مرشدات مدارس محافظة قنا (مسابقة التفوق الإرشادي) بمعسكر قنا الدائم بحضور لجنة التقييم بالوزارة برئاسة منال صالح على وعضوية كل من أمال عبدالكريم وأسماء رزق.

وبحضور وفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية وحسن محمد موجه عام التربية الرياضية وتوحة رجب مسئول المرشدات المركزى وأسامة قدوس مدير ادارة العلاقات العامة وعدد من القيادات التعليمية.

وبدأت فعاليات المسابقة بالسلام الجمهورى وتحية العلم، ثم تحية قائد المعسكر لوكيل الوزارة وضيوف المعسكر.

شاركت فى الفاعليات مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات التابعة لادارة قنا التعليمية ومدارس اللواء سمير خلف الله الرسمية لغات ومدرسة الزهراء الخاصة ومدرسة اللغات الأبتدائية بالألومنيوم التابعين لادارة نجع حمادى التعليمية، كما شارك معهد النور للمكفوفين ادارة التربية الخاصة.

وخلال كلمته رحب وكيل الوزارة بأعضاء اللجنة مشيرًا إلى أهمية التفوق الإرشادي، لبناء شخصية الطالب، وغرس مقومات المسؤولية عندهم، مؤكدًا على أهمية نشر القيم الحميدة والأخلاق الحسنة من خلال فنون ومهارات الحركة الإرشادية، وأن المعسكرات الإرشادية هي التى تهدف إلى خلق مواطن صالح قادر على مواجهة أعباء ومشكلات الحياة، آملا أن تحقق المشاركات براعم وزهرات وقائدات المعايير المطلوبة للجنة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لاستخراج الطاقات وبناء الشخصية وتنمية المهارات لدى الطلاب.

وأشاد مدير تعليم قنا بالعروض الكشفية التي قدمتها الطالبات خلال معسكر التقييم، موجها الشكر لجميع المشاركين فى العروض.