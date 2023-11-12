أمانة حزب مستقبل وطن بقنا تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة قنا برئاسة محمد عبد الفتاح آدم وحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر الاجتماع؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وذلك بقاعة نادي الألومنيوم الرياضي بمدينة نجع حمادي بحضور أكثر من ٥ آلاف من أهالي مركز نجع حمادي والمراكز المجاورة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي بداية كلمته رحب محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا وأن الدولة المصرية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في ملف السياسية الخارجية التي تعد المرآه للأوضاع الداخلية للدولة المصرية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بتقوية وتدعيم القوات المسلحة حتى أصبحت قادرة علي مجابهة التحديات التي تنفجر حول مصر وعلي مختلف الاتجاهات الاستراتيجية مشيرا إلى توجيه القيادة لتوفير فرص عمل للشباب وتوفير التمويل الذي ساعد علي إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وساهم سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الشباب في تفجير طاقات الابداع والابتكار وتوجيه اهتماما غير مسبوق للمرأة المصرية وتحسين أحوالهاوتحسين أحوالها المعيشية فضلا عن أكبر المشروعات في حياة البشرية وهي مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي غيرت حياة المواطن في شتي أنحاء المحافظة.

وبعث أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا من قلب أحد قلاع مصر الصناعة مجمع شركة مصر للألومنيوم ببرقية تأييد ومبايعة للرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل استكمال مسيرة العطاء والبناء

وقال عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أننا نؤيد ونبايع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأننا وضعنا خطة جديدة لاستثمار قواعدنا الحزبية المنتشرة فى أرجاء المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وأننا جميعا سنخرج لصناديق الاقتراع لرد الجميل للقائد الذي حمل أعباء الوطن فوق كتفيه يحارب الإرهاب ويبني انجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات والمجالات علي مستوي الجمهورية.

وقال الشيخ محمد مصطفى، ممثل مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، أن مصر الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، ومصر ستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها، وأننا نؤيد المؤشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه قائد المرحلة.

وقال القمص ارسنيوس، وكيل مطرانية ايبارشية دشنا، خلال كلمته ممثلة عن كنيسة دشنا، في البداية نرفض العدوان الغاشم على الأبرياء في أهل غزة، ونصلي من أجل السلام في تلك المنطقة وكل والتأييد لقائد سفينتنا الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة بلدنا، وأنه القائد العظيم الذي واجه التحديات وفي مقدمتها محاربة الارهاب، القائد الذي رسخ مبدأ المساواة.. القائد الذي عمل على بناء الوطن، والذي صمد ضد التحديات الخارجية وأثبت للعالم أن مصر قادرة على حماية نفسها، وجاء دورنا أن نلتف حوله في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرته في الجمهورية الجديدة.

فيما أجمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيدا من الاستقرار والأمن والأمان ومزيدا من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة مثمنين قرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة وفلسطين وأن أفل رد للجميع هو الخروج بكثافة لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لقائد المسيرة ولاستكمال الانجازات والمشروعات القومية ومسيرة البناء للدولة المصرية.