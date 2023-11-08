7 مصابين في حادث تصادم سيارة أجرة مع موتوسيكل بقنا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع موتوسيكل على الطريق الزراعي أمام قرية الحسينات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة في الحادث.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع موتوسيكل أمام مدخل قرية الحسينات في مركز أبوتشت.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، جراء وقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع موتوسيكل في أبوتشت، وحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

ونتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، بعدما قد تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين للمستشفى وتلقي العلاج اللازم.



