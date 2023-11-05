الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برامج تدريبية عن المشروعات القومية لتعزيز الانتماء الوطني في قنا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ترأس الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وأكد وكيل التعليم، خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتفعيل حصص المشاهدة بكافة مدارس المحافظة وتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتي تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة.

وأشار مدير تعليم قنا للحضور، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية مكثفة تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم تضم حزمة برامج تدريبية عن المشروعات القومية لتعميق الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة وما تقدمه الدولة من مجهودات هائلة للارتقاء بحياة المواطنين.

كما وجه بضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لجذب الطلاب داخل المدارس ودمج دروس قناة مدرستنا ضمن البرنامج الدراسي وتسجل الحصص من القناة وتعرض على الطلاب بالإضافة إلى الإعلان عن مواعيد مجموعات الدعم المدرسي لجميع الطلاب في المدارس لتحقيق أقصى استفادة لهم.

وأشار السيد إلى سرعة توزيع المديرين الجدد والذين تم تدريبهم بالكلية الحربية والأكاديمية العسكرية وتخرجهم كمديرين متميزين على المدارس التى يرغبون العمل لها بقرار وزارى مؤكدًا أنهم نماذج تربوية مضيئة تستحق الدعم. 

وأضاف أن فلسفة الوزارة ترتكز على تجديد الدماء من الخبرات والكفاءات لتحقيق التنوع.
وكذلك الإعلان عن رابط تظلمات نتيجة 30 الف معلم على موقع الإدارات التعليمية وتلقى التظلمات ورفعها للوزارة.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية  للمدارس لمتابعة انضباط سير العمل وانتظام العملية التعليمية بجميع المدارس.

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