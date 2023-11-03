محافظ قنا يتفقد فعاليات قافلة طبية موسعة لعلاج أمراض العيون

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات القافلة الطبية الموسعة لعلاج أمراض العيون التي نظمتها مؤسسة "صنَّاع الخير للتنمية" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية العويضات التابعة لمركز قفط ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"، للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وتابع محافظ قنا الخدمات التي تقدمها القافلة من توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، تمهيدًا لتسليمها، فضلًا عن تشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون وتحويل الحالات للمستشفيات المتعاقدين معها لإجرائها.

من جهته، أشاد محافظ قنا بجودة الخدمة الطبية المقدمة في القافلة وبما تقدمه مؤسسة "صنَّاع الخير للتنمية" من خدمات طبية متكاملة لخدمة شرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة، انطلاقًا من الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني بالشراكة مع مؤسسات الدولة في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين الأكثر احتياجًا.

خدمات تنموية متكاملة

كما أعرب محافظ قنا عن تقديره وشكره للدور الذي يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات تنموية متكاملة، مُشيدًا بنجاح مؤسسة "صنَّاع الخير للتنمية" خلال الفترة الماضية في تقديم العناية الطبية لمرضى العيون بالمحافظة من خلال منظومة خدمات متكاملة تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج الدوائي، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات العيون وإجراءها، فضلًا عن دعم مرضى القدم السكري غير القادرين بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بالمجان.

وأضاف هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة "صنَّاع الخير"، أن قافلة قرية العويضات تأتى في إطار جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، بهدف تقديم خدمات طبية في مجال العيون لأهالي قرى "حياة كريمة" بمحافظة قنا، مشيرًا إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة، وكذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها وذلك بالمجان تمامًا.