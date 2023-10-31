محافظ قنا يبحث مع وفد مشروع "حينا" مستجدات الموقف التنفيذى

استقبل اللواء أشـرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، فريق عمل مشـروع التنمية الحضـرية المتكاملة "حينا"، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وعرض ومناقشة المخطط التفصيلي المقترح لمنطقة الحميدات المعد بإستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وكذلك أعمال مكون البنية التحتية بالمشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسـام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشـة السكرتير العام المساعد، وضم فريق عمل "حينا" كلا من الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورانيا هدية الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية، والدكتور حامد حجازي المدير الوطني للمشـروع بالهيئة، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشـروع بالبرنامج، والمهندسـة إلهام محمد قاسم مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفريق عمل المشــروع من الهيئة.

منطقة الحميدات في قنا

واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي للمخطط التفصيلي المقترح لمنطقة الحميدات، ووجه مسؤولي الأملاك والزراعة والتخطيط العمراني والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وهيئة المساحة، بضرورة التعاون الكامل مع القائمين على المشروع والجهات الشريكة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، مشددا علي سرعة الإنتهاء من الأنشطة المتبقية بالمشروع، إلى جانب توثيـق كافـة مراحـل التنفيـذ بشكل كامـل وذلك لضمان استدامة النتائج المرجـوة ونقـل الخبـرات للكـوادر على المستوى المحلي.

من جانبها، أشادت الدكتورة مها فهيم بالتعاون المثمر بين الهيئة ومحافظة قنا في كافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط العمراني على كافة المستويات التخطيطية، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مســتوى معيشـته في مختلف نواحي الحياة، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية مشـروع حينا؛ نظرا لتبنيه منهجية وآليات وأدوات مبتكرة ساهمت بشكل كبير في التعامل مع التحديات التي واجهته.

وأشـارت رانيا هديـة إلـى أن تضافر الجهـود بـين كافـة شـركاء المشروع على المستوى المركزي والمحلـى هـو أمر لا غنى عنه لإنجـاح أهدافه، مؤكدة أنه سيتم الانتهـاء قريبا مـن إعـداد دليـل الخطـوات التنفيذيـة والإجرائية الخاصـة بإعـداد المخططـات التفصيلية باستخدام منهجيـة إعـادة ترتيب الأراضـي، وهـو مـا يتيح الفرصة لتعميمـه واستخدامه في محافظات أخرى.

فيما أكد الدكتور حامـد حـجـازي، أن الدعم الذي تلقاه المشـروع مـن قبـل مختلف الشركاء ساهم فـي تلبية احتياجات المواطنين ودعـم الثقة المتبادلـة بـيـن مـلاك الأراضي والجهـات التنفيذية بالدولـة، مشيرا إلي أن عمليات المراجعـة الدقيقـة والمستمرة مـن خـلال المنهجيـة التشاركية بين كافة الجهات المعنيـة ومـلاك الأراضي لمسودة المخطط التفصيلي فـي مختلف مراحلـه أثمـرت عـن إعـداد مخطـط قابـل للتنفيذ على الطبيعة، وبمـا يتوافـق مـع المـواد الخاصـة بإعداد المخططات التفصيلية ومناطق إعـادة التخطيط فـي قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

وفي ذات السياق، ذكر المهندس عمـرو لاشـيـن أنـه تـم إعـداد كافـة الدراسات الخاصة بالمشروع مـن المكاتب الاستشارية وفقـا لمـا ورد فـي قـانون البنـاء الصـادر بالقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، إلى جانب بعض الجوانب المستحدثة مـن التجـارب الدولية المشابهة للحالـة المصرية، مؤكدا أهمية المكونـات الأخـرى فـي المشـروع ومنهـا مـكـون مشـروعات البنيـة الأساسية ومكـون تنمية الاقتصاد المحلي والماليـة العامـة، ومكـون بنـاء القـدرات وتبادل الخبـرات للإدارات المعنية في المحافظة.