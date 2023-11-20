الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 3 كونوا عصابة لسرقة الشقق في التجمع لمحكمة الجنح

عصابة
عصابة

أحالت  نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، 3 عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمحيط القاهرة الجديدة.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وذلك بغرض التربح والكسب الغير مشروع منها، وأقروا بارتكابهم 5 وقائع بذات الأسلوب.

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ضبط عاطل وصديقته ارتكبا 11 جريمة سرقة شقق فى الجيزة


تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم "شاشة و2 جهاز لاب توب"، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية وتم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة الشقق السكنية سرقة قسم شرطة التجمع الإجراءات القانونية

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