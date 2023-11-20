إحالة 3 كونوا عصابة لسرقة الشقق في التجمع لمحكمة الجنح

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، 3 عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمحيط القاهرة الجديدة.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وذلك بغرض التربح والكسب الغير مشروع منها، وأقروا بارتكابهم 5 وقائع بذات الأسلوب.



تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم "شاشة و2 جهاز لاب توب"، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية وتم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.