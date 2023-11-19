الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل شرع في سرقة كابلات كهربائية بشبين القناطر

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بالشروع في سرقة كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

 صدر الحكم  برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش. 

كشف  أمر الإحالة في القضية رقم 3670 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1087 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم “محمد إ ”، عاطل، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، شرع في سرقة كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات بدائرة المركز، وحال دون ذلك ضبطه من أحد القائمين علي حراسة المؤن الخاصة بالمشروع.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد تمكنه وآخرين من ضبط عاطل حال شروعه في سرقة كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات بدائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات بنها مركز شرطة شبين القناطر ب محافظة القليوبية المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب رئيس المحكمة

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