سقوط لص شبرا الخيمة عقب سرقة سيارة فى الزاوية الحمراء
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته سيارة "تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية"- مجموعة مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم فى سرقة السيارات.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامه ببيع السيارة لعميله "سيئ النية" بمحافظة القليوبية "أمكن ضبطه"وبحوزته "فرد خرطوش وعدد من الطلقات- كمية من مخدر الهيروين"، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.
وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.