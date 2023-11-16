الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عامل وسائق سرقا 12 شاشة كمبيوتر من جهة حكومية في أطفيح

لصوص شاشات كمبيوتر
لصوص شاشات كمبيوتر - ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

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وفي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة مواتير المياه بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهم "فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات. 

وفى مديرية أمن الوادى الجديد، تم ضبط عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، لقيامهما بسرقة رأسى ماشية "أبقار" باستخدام سيارة كانت بحوزتهما من إحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الداخلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

12 شاشة كمبيوتر أطفيح جهة حكومية وزارة الداخلية جرائم السرقات

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