"الداخلية" تلاحق جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بحملات أسفرت جهودها عن الآتى:

مديرية أمن المنوفية

- ضبط مدير تسويق في منوف، لقيامه بالاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية.

- ضبط مهندس زراعى في السادات لقيامه بالاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

مديرية أمن البحيرة

- ضبط محاسب مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود لقيامه بالاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.