ضبط صاحب محل مجوهرات لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام مالك محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا، بالإتجار فـى النقد الأجنبى بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.