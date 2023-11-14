الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ترسانة أسلحة وذخائر.. ماذا ضبطت "الداخلية" داخل "وكر أسيوط" الإجرامى؟

أسلحة وذخائر وكر
أسلحة وذخائر وكر إجرامى بأسيوط

حرزت الأجهزة الأمنية ترسانة أسلحة وذخائر ضبطت في وكر أخطر بؤرة إجرامية في مركز البداري بأسيوط، والتي أسفرت مداهمته اليوم الثلاثاء عن استشهاد ضابط بالأمن المركزي وإصابة معاون شرطة.

وضبطت قوات الأمن بحوزة المتهمين "2 قنبلة يدوية- 2 رشاش جرينوف- بندقية قناصة- رشاش- 12 بندقية آلية- 6 بنادق خرطوش- 4 طبنجات- 2 فرد محلى- 52 خزينة مختلفة الأنواع- 11 شريط رشاش جرينوف– عددًا كبيرًا من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- 12 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش- كيلوجرامًا لمخدر الأفيون– 300 كيلوجرام من مخدر البانجو- 61 ألف قرص مخدر- مبالغ مالية".

كان تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قد أسفرت عن رصد نشاط إحدى أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد، والتى تعمل فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم "6 عناصر جنائية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد– شروع فى قتل– سلاح، ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد".

وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد النقيب طارق جميل محروس، وإصابة معاون شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة في مداهمة وكر إجرامي بأسيوط

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بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

أسلحة وذخائر وكر اجرامي بأسيوط
أسلحة وذخائر وكر اجرامي بأسيوط
أسلحة وذخائر وكر اجرامي بأسيوط
أسلحة وذخائر وكر اجرامي بأسيوط
قنابل وقناصة وجرينوف الداخلية مطاريد أسيوط وزارة الداخلية ترسانة أسلحة بؤرة إجرامية معركة شرسة

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