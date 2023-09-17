الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل.. بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

مطلوب في قضايا جنائية خطيرة تبدأ من إتلاف خطوط الكهرباء وتنتهي بالقتل العمد، ولديه أحكام قضائية كبيرة بينها حكم بالإعدام، إنه "خُط القوصية" الذي حول وكره الإجرامي إلى ترسانة من الأسلحة ليتاجر فيها وأيضًا لحماية نفسه حال هجوم الأجهزة الأمنية عليه.

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مصرع عنصر إجرامى فى أسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

خط القوصية

السجل الإجرامي لخط القوصية شامل ولم يترك فيه نشاطًا إجراميًا إلا وارتكبه، حيث سبق اتهامه فى 22 قضية ما بين (قتل عمد - شروع في قتل - خطف - سلاح ناري وذخيرة - سرقة بالإكراه - ضرب - مشاجرة وسرقة - إطلاق أعيرة نارية - إتلاف خطوط كهرباء - ومحكوم عليه في عدة قضايا من ضمنها حكم بالإعدام في قضية "قتل عمد") بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

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مأمورية مكبرة لضبط “خُط القوصية”

قامت مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وفقًا لخطة تم وضعها بمنتهى الحرفية، لمحاولة القبض على العنصر الإجرامي شديد الخطورة، وتحركت في اتجاه الوكر الخاص به للقبض عليه.

مصرع خُط القوصية

استشعر خُط القوصية بقدوم الأجهزة الأمنية تجاهه فبادر بفتح نيرانه باتجاه مأمورية الشرطة المكلفة بالقبض عليه، وقامت أجهزة الأمن بالرد على نيرانه لمحاولة إسكاتها، ولكنه استمر في إطلاقها، فاستمر بالتعامل معه حتى أسكتت مصدر النيران وتبين عقب ذلك إصابته ثم لقى مصرعه.

أجهزة الأمن فور مصرع خُط القوصية دخلت إلى وكره الإجرامي، وعُثرت بداخله على ترسانة أسلحة تبين أنها عبارة عن 7 بنادق آلية، بالإضافة إلى 9 خزن لذات العيار، كما عثرت على 4 بنادق خرطوش 9 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وأيضًا دراجة نارية "بدون لوحات". 

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