السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عنصر إجرامى فى أسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

سلاح ناري
سلاح ناري

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى الأسلحة النارية والذخائر (سبق اتهامه فى 22 قضية ما بين "قتل عمد – شروع فى قتل – خطف - سلاح نارى وذخيرة - سرقة بالإكراه – ضرب – مشاجرة وسرقة – إطلاق أعيرة نارية - إتلاف خطوط كهرباء – ومحكوم عليه فى عدة قضايا من ضمنها حكم بالإعدام فى قضية "قتل عمد") بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

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مصرع أخطر تاجر مخدرات أثناء محاولة ضبطه بالدقهلية بحوزته 3 كيلو حشيش

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها .

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معاينة موقع انقلاب ميكروباص بطريق الواحات أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا

وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (7 بنادق آلية وعدد 9 خزينة لذات العيار – 4 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية "بدون لوحات").  
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

احد العناصر الاجرامية بنادق خرطوش مركز شرطة القوصية الخطورة الإجرامية مصرع عنصر اجرامي

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