السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة موقع انقلاب ميكروباص بطريق الواحات أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بمعاينة موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بـطريق الواحات الصحراوي، بالإضافة إلى معاينة السيارة، وإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين في الحادث، كما تم نقل جثتي شخصين لقيا مصرعهما إلى ثلاجة المستشفى العام، و تم تحديد هويتهما، واستدعاء أفراد من أسرتيهما، لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهما.

وقام رجال الإدارة العامة للمرور، بإزالة آثار الحادث من الطريق، وتم إعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبصحبتهم الخدمات المرورية، وسيارات الإسعاف.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة انقلاب سيارة ميكروباص طريق الواحات الصحراوي المصابين في الحادث آثار الحادث

مواد متعلقة

إصابة سائق وطفلته إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين جراء انقلاب ميكروباص بأسوان

6 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص جنوب أسوان

مصرع مواطن وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بأبو النمرس

الأكثر قراءة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من مشروعات "حياة كريمة" ببنى سويف

6 فئات لتذاكر حفل الأساتذة 2 ومدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط للحضور

معاينة موقع انقلاب ميكروباص بطريق الواحات أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا

"فوى فوى فوى" يزيح "العميل صفر" من صدارة الإيرادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات