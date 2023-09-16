معاينة موقع انقلاب ميكروباص بطريق الواحات أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بمعاينة موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بـطريق الواحات الصحراوي، بالإضافة إلى معاينة السيارة، وإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين في الحادث، كما تم نقل جثتي شخصين لقيا مصرعهما إلى ثلاجة المستشفى العام، و تم تحديد هويتهما، واستدعاء أفراد من أسرتيهما، لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهما.

وقام رجال الإدارة العامة للمرور، بإزالة آثار الحادث من الطريق، وتم إعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبصحبتهم الخدمات المرورية، وسيارات الإسعاف.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.