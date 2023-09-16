عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية - العريش (أسماء)

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية - العريش، ونقل الجثمان إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم ر ف ع 9852، تابعة لإحدى الشركات، للانقلاب على طريق الإسماعيلية - العريش قرب مدينة القنطرة شرق، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت جثمان المتوفى إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، فيما نقلت 7 سيارات أخرى المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن المتوفى في الحادث يدعى مصطفى محمد سلامة، 64 سنة، إثر إصابته بنزيف داخلي، وتوقف في عضلة القلب والتنفس قبل وصوله إلى المستشفى.

أسماء ضحايا الحادث

وأضافت المصادر الطبية أن المصابين هم جابر عبد الفتاح 58 عاما مقيم بمحافظة الإسكندرية، وأحمد جمعة عبد السلام 22 عاما مقيم بذات عنوان الأول، وعاطف رشاد السيد 55 عاما مقيم بالمنيا، وعبد الرحمن يسري الخولي 20 عاما مقيم بالبحيرة، وعبد الهادي محمد عبد الهادي 32 عاما مقيم بالبحيرة، ورمضان رفعت محمد حسين 52 عاما مقيم بالمنيا، ومحمد أحمد محمد رزق 52 عاما مقيم بالإسكندرية وأحمد عبد الكريم مرعي 27 عاما مقيم بالمنيا، وعبد الرحمن رمضان فتحي 25 عاما مقيم محافظة بالمنيا، وتم نقلهم لقسم الطوارئ وإجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة للوقوف على حالتهم الصحية.

انتقال قولت الشرطة لمكان الحادث

ووجه اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث؛ لمعرفة سبب وقوع الحادث وإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيق في الواقعة، فيما أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.