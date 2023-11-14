استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

استشهد ضابط شرطة ولقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم، في مداهمة أمنية لوكر إجرامي بأسيوط، اليوم الثلاثاء.

كان تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قد أسفرت عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد، والتى تعمل فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم "6 عناصر جنائية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد– شروع فى قتل– سلاح، ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، تمت مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد النقيب طارق جميل محروس، وإصابة معاون شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي.

وعُثر بحوزة المتهمين على "2 قنبلة يدوية- 2 رشاش جرينوف- بندقية قناصة- رشاش- 12 بندقية آلية- 6 بنادق خرطوش- 4 طبنجات- 2 فرد محلى- 52 خزينة مختلفة الأنواع- 11 شريط رشاش جرينوف– عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- 12 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش- كيلوجرام لمخدر الأفيون– 300 كيلوجرام من مخدر البانجو- 61 ألف قرص مخدر- مبالغ مالية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.