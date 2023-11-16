ضبط عاطلين بـ4 كيلو حشيش وكيلو استروكس بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3.700 كيلو جرام - فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 1.100 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش - سلاح أبيض "مطواة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.