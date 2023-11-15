بـ2.7 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بمطروح بقصد الاتجار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم 4 أشخاص وبحوزتهم 32،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 5000 قرص عقار مخدر، مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،775،000 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.