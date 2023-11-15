نائب محافظ مطروح: تشغيل منظومة حصر أصول املاك الدولة الإلكترونية

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، خلال حديثها لـ"الدستور، أنه تم تشغيل منظومة حصر أصول املاك الدولة الالكترونية بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والاتصالات والإنتاج الحربى.

_ حصر كافة اصول وممتلكات الدولة

وأوضحت أن يأتى ذلك بغرض حصر كافة اصول املاك الدولة على منظومة إلكترونية واحدة وتكويدها للاستفادة من اراضى الدولة المستردة كفرص استثمارية وإنشاء المشروعات القومية وايضا حصر المديونيات التى تخص الدولة ولم يتم تحصيلها بعد.

_ تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

وأكدت على أن منظومة حصر أصول أملاك الدولة الالكترونية تعد من أهم الخطوات الجادة للوقوف على ما تمتلكه الدولة من أصول واراضي ومنشات تابعة لها حيث يمكن الاستفادة منها فى إطار التنمية المستدامة التى تهدف إلي تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتؤكد على ضرورة التحول الرقمي فى الجمهورية الجديدة.

_ المنظومة الإلكترونية



وأشارت الي ان وجه محافظ مطروح بسرعه الانتهاء من الملفات التي تمتلكها محافظة مطروح وسرعه إدخالها على المنظومة الإلكترونية وإعداد تقرير اسبوعي بعدد الملفات التي تم الانتهاء منها والعرض.

وفى سياق أخر كانت قد قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إن المحافظة بها 12 مركزًا تكنولوجيًا منهم مراكز متنوعة بين ثابت ومتنقل لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت “عثمان" في تصريحات خاصة سابقة لـ"الدستور" أنه لأول مرة تم إنشاء مركز تكنولوجي داخل قرية وذلك فى قرية زاوية العوامة وهى إحدى قري حياة كريمة بمدينة الضبعة بالإضافة إلى مركز فى مجمع خدمات تحيا مصر بقرية سيدى عبدالرحمن التابعة لمدينة العلمين.

مركز تكنولوجي متنقل

وأضافت نائب محافظة مطروح، ان المحافظة بها عدد من التجمعات الصحراوية فتم اطلاق مركز تكنولوجي متنقل يجوب تلك التجمعات لتقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم ورفع مشقه وعناء السفر عنهم وخاصة فئة كبار السن.