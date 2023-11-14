نائب محافظ مطروح: 12 مركزًا تكنولوجيًا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إن المحافظة بها 12 مركزًا تكنولوجيًا منهم 11 مركز متنوع بين ثابت ومتنقل لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت “عثمان" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لأول مرة تم إنشاء مركز تكنولوجي داخل قرية وذلك فى قرية زاوية العوامة وهى إحدى قري حياة كريمة بمدينة الضبعة بالإضافة إلى مركز فى مجمع خدمات تحيا مصر بقرية سيدى عبدالرحمن التابعة لمدينة العلمين.

مركز تكنولوجي متنقل

وأضافت نائب محافظة مطروح، ان المحافظة بها عدد من التجمعات الصحراوية فتم اطلاق مركز تكنولوجي متنقل يجوب تلك التجمعات لتقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم ورفع مشقه وعناء السفر عنهم وخاصة فئة كبار السن.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأوضحت نائب محافظ مطروح أن المراكز التكنولوجية لها أهمية كبرى أهمها توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات التى يحصل عليها المواطن وتتوافق مع رؤية الدولة فى التحول الرقمى ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة وتقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين.

رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية



وأشارت إلى ان المراكز التكنولوجية تخدم عددا كبير من المواطنين وتقدم عده خدمات منها " إصدار التراخيص للمحال العامة، إصدار تراخيص البناء، منظومة الشكاوى الالكترونية " وغيرها من الخدمات مؤكدة على أن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتابع بشكل دورى التدريبات التى يتم من خلالها رفع كفاءة العاملين بتلك المراكز من خلال وزارة التخطيط.

تقديم مستوى خدمة جيد للمواطنين

وفى ختام حديثها لـ"الدستور اكدت على ان محافظ مطروح شدد على أهمية اتقان العمل وتقديم الخدمات المواطنين بشكل متميز وإعداد تقرير عن أداء العاملين بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم مستوى خدمة جيد للمواطنين.