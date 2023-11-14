ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادى الاجتماعى، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وحمدى عبيد مدير الاستثمار والمهندس حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤساء المدن وعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات ومديري المديريات والإدارات والهيىئات والغرفة التجارية وهيئة سلامة الغذاء والأجهزة المعنية.

_ اهتمام الدولة بدعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص

وأكد محافظ مطروح في بداية الاجتماع على اهتمام الدولة بدعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات أمامهم وتقديم كافة أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام.

_ عرض عدد من الفرص التجارية والاستثمارية

وتم خلال اللقاء عرض عدد من الفرص التجارية والاستثمارية على أصحاب الشركات الراغبة في التوسع بالقارة الإفريقيـة سـواء مـن خـلال الاستثمار أو التصدير ضمن الاستعداد للمشاركة فى الدورة الثالثة لمعرض التجـارة البينيـة الإفريقية الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بالقاهرة في نوفمبر الجارى وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية بـيـن مصر والـدول الإفريقيـة من خلال القطاع الخاص المصرى وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية وعقد شراكات وفتح قنوات تواصل.

_ مناقشة مقترحات تعزيز وتقوية الصناعات بمطروح

وأشار محافظ مطروح إلى وجود لينك لموقع المشاركة في المعرض والفرص الاستثمارية المتاحة للراغبين من أصحاب الشركات والمستثمرين من مطروح مضيفا أنه تم مناقشة مقترحات تعزيز وتقوية الصناعات بمطروح ومنها الصناعات الغذائية كالتمور والزيتون والتين وكذلك صناعة السياحة والتشييد وغيرها، مع تقديم سبل الدعم والاجراءات اللازمة،لافتا إلى مناقشة أهمية إنشاء مناطق صناعية بالمحافظة مع الفرص الاستثمارية المتعددة بمطروح وموقعها بما يتناسب وطبيعة المنتج ومناطق تواجده وتحقيق أعلى استفادة وتوفير مزيد من فرص العمل ويعمل على التنافسية و تحقيق مستوى أعلى من الجودة بما يليق بالمنتج ورفع القيمة الاقتصادية والتصديرية.

محافظ مطروح يترأس اجتماع المجلس الاقتصادى الاجتماعى

محافظ مطروح يترأس اجتماع المجلس الاقتصادى الاجتماعى

محافظ مطروح يترأس اجتماع المجلس الاقتصادى الاجتماعى

محافظ مطروح يترأس اجتماع المجلس الاقتصادى الاجتماعى