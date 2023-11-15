حاز 47 كيلو حشيش.. حبس صاحب محل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

باشرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع صاحب محل ضبط بحوزته 47 كيلو مخدر حشيش.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتوزيعها على عملائه في مناطق مختلفة بالقاهرة.

وطالبت النيابة التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإرسالها تقرير وافٍ بها.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) حال استقلاله سيارة "أجرة" قيادة سائق "حسن النية"، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 47،300 كجم).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.