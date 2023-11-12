الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى اتهام مريض نفسى بتمزيق جسد والديه بالبدرشين

متهم
متهم

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في تعدي مريض نفسي اعتدى على والديه طعنًا بسلاح أبيض في مركز البدرشين.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية العزيزية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبيّن أن مريضًا نفسيًا اعتدى على والديه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابة الأب والأم بجروح سطحية بالجسم نقلا على إثرها إلى مستشفى البدرشين المركزي.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم والسلاح المستخدم، تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

النيابة العامة بالجيزة مريض نفسي مركز البدرشين سلاح أبيض شرطة النجدة قرية العزيزية

مواد متعلقة

المعمل الجنائى يعاين مصنع إسفنج البدرشين لتحديد أسباب الحريق

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى البدرشين

اليوم.. استكمال محاكمة تاجر أدوات منزلية قتل شابًا فى البدرشين

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

آخر موعد للراغبين فى تغيير مركز اقتراع انتخابات الرئاسة 2024

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب