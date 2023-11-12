التحقيق فى اتهام مريض نفسى بتمزيق جسد والديه بالبدرشين

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في تعدي مريض نفسي اعتدى على والديه طعنًا بسلاح أبيض في مركز البدرشين.



وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية العزيزية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبيّن أن مريضًا نفسيًا اعتدى على والديه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابة الأب والأم بجروح سطحية بالجسم نقلا على إثرها إلى مستشفى البدرشين المركزي.



ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم والسلاح المستخدم، تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.