الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يعاين مصنع إسفنج البدرشين لتحديد أسباب الحريق

حريق
حريق

يجري المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق نشب في مصنع إسفنج بالبدرشين لتحديد قيمة الخسائر وأسباب نشوب الحريق.

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة قد تمكنت، من السيطرة على حريق داخل مصنع إسفنج بمنطقة أبو صوير بالبدرشين،  وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من الإدارة العامة للحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب داخل مصنع إسفنج بمنطقة أبو صوير بالبدرشين.

على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد اشتعال بعض المحتويات بالمصنع، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجار السيطرة على الحريق.

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