الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات جديدة للنيابة في وفاة أم وأطفالها الثلاثة في حريق شقة الطالبية

النيابة العامة
النيابة العامة

استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للناجي الوحيد وهو الأب في حريق شقة الطالبية الذي التهم سيدة وأطفالها الثلاثة، تمهيدًا لسماع أقواله في الواقعة.

وصرحت جهات التحقيق بالنيابة العامة بالجيزة بدفن سيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم في حريق شب بشقتهم، وناظرت النيابة الجثامين الأربعة وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى عليهم وإعداد تقرير فنى بالوفاة.

وانتدبت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لفحص الحريق، وإعداد تقريرًا فنيًا عن أسباب وملابساته وبدايته ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطالبت النيابة العامة سرعة التحريات حول الحريق لكشف ملابسات الواقعة، ومن المقرر الاستماع إلى زوج الضحية والجيران على سبيل الاستدلال.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة وفاة ربة منزل وأطفالها الثلاثة وإصابة الأب في حريق شقة سكنية بشارع البطل من ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة، أن ماسًا كهربائيًا بأحد الوصلات الداخلية للثلاجة سبب نشوب الحريق والذي التهم محتويات الشقة وتسبب في وفاة ثلاثة وإصابة الرابع.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع البطل من ترسا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق التهم شقة سكنية ونتج عن الحريق مصرع ربة منزل تدعي "علياء السيسي" وأطفالها الثلاثة "لوجي، عمر، فؤاد" وأصيب الأب "شمس" بحروق من الدرجة الثانية جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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