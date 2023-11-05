الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ماتوا حاضنين بعض".. تفاصيل وفاة 4 في حريق شقة بالطالبية

جريدة الدستور

كشف مصدر أمني تفاصيل حالة الأب المصاب في حريق شقة الطالبية اليوم وأسفر عن مصرع الزوجة والأطفال الثلاثة.

وقال المصدر إن الأب الناجي الوحيد من الحريق يعاني من حروق بالوجه والرأس من الدرجتين الأولى والثانية بنسبة 40%.

وأوضح المصدر أن المصاب يخضع للعلاج داخل مستشفى أم المصريين، وعثر على جثة الطفلة “لوجي” تحتضن شقيقها “فؤاد” في حالة تفحم وسط كوم من الرماد.

وبالفحص تبين مصرع علياء علي صابر 28 سنة، عمر محمود فؤاد 6 سنوات، لوجي 8 سنوات وفؤاد 4 سنوات وإصابة الأب محمود فؤاد حامد 38 سنة بحروق في انحاء متفرقة من الجسد. 

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع ترسا.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب.

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ماس كهربائى وراء مصرع سيدة وأطفالها بحريق شقة الطالبية

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التصريح بدفن سيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم بحريق شقة الطالبية

 

كشفت المعاينة والتحقيقات الأولية لحريق شقة الطالبية، أن النيران اشتعلت فى شقة دوبليكس بالطابق الخامس والسادس على مساحة 160 مترا بسبب ماس كهربائى في ثلاجة، والتهمت النيران كافة محتويات المكان، وتسببت فى وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة وإصابة زوجها باصابات خطرة. 

وتبين من خلال الفحص والتحقيق، أن الزوجة عادت مساء أمس إلى الشقة بعد زيارة أهلها وفى قرابة الساعة الثانية صباحًا اشتعلت النيران بالشقة، ما تسبب فى وفاة الزوجة وأطفالها الثلاثة، وأسفر الحريق عن إصابة الزوج، وتمت السيطرة على النيران.

سيدة وصغارها الثلاثة شقة الطالبية الحماية المدنية الحريق النجدة

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