"ماتوا حاضنين بعض".. تفاصيل وفاة 4 في حريق شقة بالطالبية

كشف مصدر أمني تفاصيل حالة الأب المصاب في حريق شقة الطالبية اليوم وأسفر عن مصرع الزوجة والأطفال الثلاثة.

وقال المصدر إن الأب الناجي الوحيد من الحريق يعاني من حروق بالوجه والرأس من الدرجتين الأولى والثانية بنسبة 40%.

وأوضح المصدر أن المصاب يخضع للعلاج داخل مستشفى أم المصريين، وعثر على جثة الطفلة “لوجي” تحتضن شقيقها “فؤاد” في حالة تفحم وسط كوم من الرماد.

وبالفحص تبين مصرع علياء علي صابر 28 سنة، عمر محمود فؤاد 6 سنوات، لوجي 8 سنوات وفؤاد 4 سنوات وإصابة الأب محمود فؤاد حامد 38 سنة بحروق في انحاء متفرقة من الجسد.

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كشفت المعاينة والتحقيقات الأولية لحريق شقة الطالبية، أن النيران اشتعلت فى شقة دوبليكس بالطابق الخامس والسادس على مساحة 160 مترا بسبب ماس كهربائى في ثلاجة، والتهمت النيران كافة محتويات المكان، وتسببت فى وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة وإصابة زوجها باصابات خطرة.

وتبين من خلال الفحص والتحقيق، أن الزوجة عادت مساء أمس إلى الشقة بعد زيارة أهلها وفى قرابة الساعة الثانية صباحًا اشتعلت النيران بالشقة، ما تسبب فى وفاة الزوجة وأطفالها الثلاثة، وأسفر الحريق عن إصابة الزوج، وتمت السيطرة على النيران.