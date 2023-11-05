ماس كهربائى وراء مصرع سيدة وأطفالها بحريق شقة الطالبية

كشفت المعاينة والتحقيقات الأولية لـحريق شقة الطالبية، عن أن النيران اشتعلت في شقة دوبليكس بالطابقين الخامس والسادس على مساحة 160 مترًا؛ بسبب ماس كهربائى في الثلاجة، والتهمت النيران كافة محتويات المكان، وتسببت فى وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة وإصابة زوجها بإصابات خطرة.

وتبيَّن من خلال الفحص والتحقيق، أن الزوجة عادت مساء أمس، إلى الشقة بعد زيارة أهلها وفى قرابة الساعة الثانية صباحًا اشتعلت النيران بالشقة، ما تسبب في وفاة الزوجة وأطفالها الثلاثة، وأسفر الحريق عن إصابة الزوج، وتمت السيطرة على النيران.

كانت سيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم وأصيب الزوج إثر حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق داخل شقة نتج عنه وفاة ربة منزل وأطفالها الثلاثة، وإصابة زوجها وتم نقله للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة، ومصرع سيدة وأبنائها الثلاثة وإصابة آخر، وعلى تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وانتشال الجثامين وإنقاذ المصاب.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، فيما تم نقل الجثامين الأربعة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لحين عرضهم على الطب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.