السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشسف السبب وراء حريق "شقة حلوان"

حريق شقة - ارشيفية
حريق شقة - ارشيفية

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، لأقوال مالك شقة سكنية اشتعلت بها النيران والذي نفى وجود شبهة جنائية. 

وأكد أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في جهاز إلكتروني ومنه امتد لباقي محتويات الشقة، ما أسفر عن تفحمها ولم يسفر الحريق عن إصابات.


كانت أمرت نيابة حلوان الجزئية ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية، لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان نشب حريق داخل شقة سكنية في الطابق الخامس بمدينة حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمنع خطر امتداده للعقارات المجاروة وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد.

نيابة حلوان الجزئية شبهة جنائية تحريات المباحث النيران شقة سكنية

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