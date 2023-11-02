بث مباشر.. حريق بمستوطنة كريات شمونة إثر صاروخ من جنوب لبنان

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورة حية لحريق في مستوطنة كريات شمونة، إثر سقوط صاروخ من جنوب لبنان.

وسُمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه أهدافا تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، على الحدود المشتركة بين البلدين.



ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الخميس، عن بيان عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد قواته، خلال الساعة الماضية، عددا من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

