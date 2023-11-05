الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن سيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم بحريق شقة الطالبية

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن سيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم في حريق شب بشقتهم، وناظرت النيابة الجثامين الأربعة وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى عليهم وإعداد تقرير فنى بالوفاة.

وانتدبت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لفحص الحريق، وإعداد تقرير فنى عن أسباب وملابساته وبدايته ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطالبت النيابة العامة سرعة التحريات حول الحريق لكشف ملابسات الواقعة، ومن المقرر الاستماع إلى وزوج الضحية والجيران على سيبل الاستدلال.

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ماس كهربائى وراء مصرع سيدة وأطفالها بحريق شقة الطالبية

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التحقيق في مصرع سيدة وأطفالها الثلاثة بحريق شقة في الطالبية

وكشفت المعاينة والتحقيقات الأولية لحريق شقة الطالبية، عن أن النيران اشتعلت فى شقة دوبليكس بالطابق الخامس والسادس على مساحة 160 مترا بسبب ماس كهربائى، والتهمت النيران كافة محتويات المكان، وتسببت فى وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة وإصابة زوجها.

وتبين من خلال الفحص والتحقيق، أن الزوجة عادت مساء أمس إلى الشقة بعد زيارة أهلها وفى قرابة الساعة الثانية صباحًا اشتعلت النيران بالشقة، ما تسبب فى وفاة الزوجة وأطفالها الثلاثة، وأسفر الحريق عن إصابة الزوج، وتمت السيطرة على النيران.

كانت سيدة وأطفالها الثلاثة لقيوا مصرعهم وأصيب الزوج إثر حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق داخل شقة نتج عنه وفاة ربة منزل وأطفالها الثلاثة، وإصابة زوجها وتم نقله للمستشفى.

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