الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تواصل مكافحة ترويج الكيف فى المحافظات

الامن
الامن

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية.

مديرية أمن الجيزة

- ضبط 3 أشخاص في كرداسة وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة لعقارى الترامادول والتامول.

txt

الأمن العام يضبط صيدليًا هاربًا من 219 سنة سجنًا ومزارعًا هاربًا من الإعدام

txt

السجن 10 سنوات لمتهم بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع بالطريق العام

مديرية أمن الشرقية

- ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، وبحوزته 1.300 كيلوجرام لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وطلقة.

مديرية أمن المنوفية

- ضبط عاطل- له معلومات جنائية- بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش والهيروين وبندقية آلية وعدد طلقات لذات العيار وسيارة ملاكى.

مديرية أمن البحيرة

- ضبط عاطلين- لهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت، وبحوزتهما 2.500 كيلوجرام لمخدر الحشيش وبندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومركبة «توك توك» دون لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام المواد المخدرة مديرية أمن الجيزة مديرية أمن الشرقية مديرية أمن المنوفية

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

نجلاء بدر تتحدث لـ"الدستور" عن مسلسل "صوت وصورة" وعلاقتها بحنان مطاوع

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

مجلس الأهلى ينهى استعداده لانعقاد الجمعية العمومية العادية

نسرين طافش تنتهي من الاستكتاب بالطب الشرعي في المعارضة على حكم حبسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة