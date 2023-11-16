"الداخلية" تواصل مكافحة ترويج الكيف فى المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية.

مديرية أمن الجيزة

- ضبط 3 أشخاص في كرداسة وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة لعقارى الترامادول والتامول.

مديرية أمن الشرقية

- ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، وبحوزته 1.300 كيلوجرام لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وطلقة.

مديرية أمن المنوفية

- ضبط عاطل- له معلومات جنائية- بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش والهيروين وبندقية آلية وعدد طلقات لذات العيار وسيارة ملاكى.

مديرية أمن البحيرة

- ضبط عاطلين- لهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت، وبحوزتهما 2.500 كيلوجرام لمخدر الحشيش وبندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومركبة «توك توك» دون لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.