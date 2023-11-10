الأمن العام يضبط صيدليًا هاربًا من 219 سنة سجنًا ومزارعًا هاربًا من الإعدام

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة- الجيزة" من ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة لكونه محكومًا عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد.

كما ضبط صيدلى بمحافظة الجيزة، لكونه محكومًا عليه فى 157 حكما "جزئيا" بإجمالى مدة حبس 219 سنة و6 أشهر فى قضايا "تبديد، شيك" وكفالات وغرامات مالية.

بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.