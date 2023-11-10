الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيقات تكشف حيل عاطل للاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى لمواطنين

عاطل
عاطل

كشفت تحقيقات جهات التحقيق، عن واقعة تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت التحقيقات أن الضحايا تلقوا مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

وتمكن المتهمون بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وتبين من التحقيقات، أن متهما عاطلا له معلومات جنائية مقيم بدائرة العدوة، نفذ الجريمة وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وارتكابه عدد (9) وقائع بذات الأسلوب.

عمليات نصب واحتيال بطاقات الدفع الالكتروني التحقيقات خدمة العملاء الجهات الرسمية الهيئات الحكومية تحديث بياناتهم البنكية

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