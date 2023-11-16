الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لمتهم بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع بالطريق العام

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الخامس بالسجن لمدة عشر سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه

احالت نيابة القاهرة الجديدة متهم بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الخامس الي محكمة الجنايات 

تبين من خلال الاوراق أن المتهم هو "عبد الله.خ" وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجني عليها "سلمي.أ"  بالقوة بأن استطالت يده الي مواطن عفتها خال ترجلها بالطريق العام علي النحو المبين بالتحقيقات

شهادة الشهود

الشاهدة الأولي المجني عليها "سلمي.أ"

شهدت بأنها حال ترجلها بالطريق العام متجهة الي مسكتها فوجئت بالمتهم حال استقلاله لدراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها

الشاهد الثاني شقيق المجني عليها "محمد.أ"

شهد بـأنه حل وقوفه بشرفة مسكنه أبصر شقيقته المدني عليها حال ترجلها متجهة الي مسكنها وحال ذلك قام المتهم حال استقلاله دراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها

الشاهد الثالث معاون مباحث التجمع الخامس

شهد بأن تحرياته السرية توصلت الي صحة الواقعة

 

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس هتك عرض فتاة عشر سنوات المستشار أسامة قنديل

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