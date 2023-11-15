السجن المشدد والغرامة لعدد من المتهمين بالاتجار فى المخدرات بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 تجار مخدرات بالسجن المشدد 4 سنوات وغرامة 60 ألف جنيه لكل منهم، وبالحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه لاثنين منهما لحيازتهما مطواة وشفرة معدنية في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور أحمد سامح حامد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

منطوق الحكم

وجاء منطوق الحكم حضوريًا بمعاقبة "م. ح" و"م. ن" و"م. س" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه عن الاتجار في نبات القنب المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم عن حيازة الحشيش والهيروين ومعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس 3 أشهر وتغريم كل منهما 500 جنيه، عن تهمة إحراز سلاحين أبيضين ومصادرة المواد المخدرة والسلاحين الأبيضين وألزمتهم المصاريف الجنائية.