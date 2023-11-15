الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بهتك عرض فتاة في التجمع للجنايات

ضبط متهم
ضبط متهم

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، متهم بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الخامس الي محكمة الجنايات .

تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "عبد الله.خ" هتك عرض المجني عليها "سلمي.أ"  بالقوة بأن استطالت يده إلى مواطن عفتها خلال ترجلها بالطريق العام علي النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود

الشاهدة الأولي المجني عليها "سلمي.أ"، شهدت بأنها حال ترجلها بالطريق العام متجهة الي مسكنها فوجئت بالمتهم حال استقلاله لدراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة جسدها.

الشاهد الثاني شقيق المجني عليها "محمد.أ"، قال إنه حال وقوفه بشرفة مسكنه أبصر شقيقته المجني عليها حال ترجلها متجهة الي مسكنها وحال ذلك قام المتهم حال استقلاله دراجة نارية بالاقتراب منها.

نيابة القاهرة الجديدة هتك عرض فتاة محكمة الجنايات الطريق العام

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