الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث الصف لـ14 نوفمبر

محكمة
محكمة

أجلّت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهم مع آخرين فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الصف" لجلسة 14 نوفمبر للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين، بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولى بقتل طرف آخر من العائلة الثانية، وحقنًا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولى بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولى بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها، وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

الحكم اطلاق النار خلافات ثأرية قطع الطريق ارهاب خصومة ثأرية

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