الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة

محاكمة
محاكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، استكمال محاكمة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة؛ للضغط عليها لعودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوي المقامة منها ضده.

تعقد  الجلسة  برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال، ومحمد أحمد عبدالمالك، وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة صاحب شركة  بتهمة تهديد زوجته بنشر صور خاصة بها في التجمع الخامس إلى محكمة الجنايات.

وتبين من خلال الأوراق، أن المتهم هو "مجدي. م". وكشفت أمر الإحالة، أن المتهم هدد زوجته المجني عليها "شيماء. أ"  كتابة بإفشاء أمور مخدشة، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوي المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها باستخدام إحدى الوسائل، وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزوجته المجني عليها "شيماء. أ" بأن نقل عبر هاتف جوال صورها الشخصية حين التقطت في مكان خاص وفي غير علانية.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أذاع الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها بالوسيلة محل الاتهام السابق بغير رضاء المذكورة. 

وأردف أمر الإحالة أن المتهم استخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  و"الواتس آب" بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامين السابقين.

واختتم  أمر الإحالة، أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم زوجته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. 

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس صاحب شركة صور خاصة المستشار أسامة قنديل نيابة القاهرة الجديدة

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