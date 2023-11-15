الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم على متهم في قضية "الثأر" بالصف 9 ديسمبر

متهم
متهم

حجزت الدائرة الثانية  إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين لجلسة  9 ديسمبر، للحكم.

البداية كانت في 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام، وحقنًا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

الدائرة الثانية ارهاب المستشار حمادة الصاوي الحكم ارهاب خصومة ثأرية المحكمة العرفية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 4 عاطلين بإنهاء حياة ربة منزل بالمولوتوف لـ 9 ديسمبر

السجن المشدد والغرامة لعدد من المتهمين بالاتجار فى المخدرات بمدينة نصر

استكمال نظر محاكمة متهم في "أحداث الوايلى"

مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب "ميكروباص" بالشرقية

إحالة متهم بهتك عرض فتاة في التجمع للجنايات

اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لـ"داعش"

تأجيل إعادة محاكمة متهم في حريق نقطة شرطة المنيب

المشدد 3 سنوات لـ"ديلر الكيف" فى مدينة نصر

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

قطف "قرنين فول" ينتهي بمبيض محارة للسجن المؤبد

سيكون جاهزا للركاب أبريل المقبل.. صور لخط "مونوريل" شرق النيل

الحكم على متهم في قضية "الثأر" بالصف 9 ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء