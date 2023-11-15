قرارات النيابة فى سرقة مصفف الشعر هيثم دهب

أمرت جهات التحقيق، بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب مع سرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات واقعة سرقة بطاقة الائتمان الخاصة بأحد فروعه وسحب منها مبالغ بقيمة 460 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مع المجنى عليه في أحد محال تصفيف الشعر، وتبين أنه سرق بطاقة الائتمان الخاصة بأحد أفرع المجني عليه، واستولى على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه، على مدار شهرين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من المجنى عليه هيثم أحمد الشهير بـ"هيثم دهب" صاحب سلسلة هيثم دهب، بتعرضه للسرقة وسحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان الخاصة بأحد الأفرع المملوكة له، واتهم أحد العاملين معه بالوقوف وراء الواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

تحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.