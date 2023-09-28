ضبط عاطل وصديقته ارتكبا 11 جريمة سرقة شقق في الجيزة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بالجيزة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"– ربة منزل) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

اتخاذ الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (فرد محلي وطلقة – سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين – عدد من المفاتيح المصطنعة – قلب كالون)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (11) واقعة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلتهما سيئة النية (تاجرة خردة – مقيمة بدائرة القسم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.