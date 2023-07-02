ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب "كسر الكالون".. حبس عصابة سرقة المساكن بمصر الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بمنطقة مصر الجديدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما "3 أقفال مصطنعة ومجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وشاكوش"، عقب قيامها بسرقة "مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - جهاز لاب توب - إكسسوارات - ساعة يد - دراجة هوائية – تابلت" من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون".

وتم بإرشادهما ضبط "3 أجهزة لاب توب - تابلت – 6 كاميرات ديجيتال - مجموعة من الانتيكات - ساعات يد مختلفة الأنواع - إكسسوارات - هاتف محمول - دراجة هوائية".

وقررا بقيامهما بالتصرف فى المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهم "سيئة النية"، تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية، وبمواجهتها أيدت ما سبق، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أجهزة الأمنية ارتكاب الواقعة الإدارة العامة التحريات الأمنية القاهرة الذهبية المساكن المشغولات الذهبية

الأكثر قراءة

"مش صعب".. مصادر بـ"التعليم": لجنة امتحان الكيمياء ستعلن قرارها خلال ساعات

بعد شائعات اهتمام الأهلى بضمه.. ميتلاند يحسم مصير إمام عاشور

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

"بيغشوا فى الحمام".. قصة صورة لطلاب ثانوية عامة أثارت جدلًا و"التعليم" تحقق

"التعليم" تنفى وجود أخطاء فى امتحان الفيزياء

"تجارية الإسكندرية": 8 جنيهات انخفاضًا فى أسعار الزيت و3 آلاف جنيه تراجعًا بسعر طن الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب