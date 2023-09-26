الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استغلت عملها بالتنظيف.. اعترافات خادمة سرقة مشغولات ذهبية بالقاهرة

متهمة
متهمة

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع خادمة سرقت مشغولات ذهبية من فيلا مستعلة أعمال التنظيف.


وقالت المتهمة إنها تعمل لدى مالكة الفيلا فى أعمال التنظيف، واستغلت عملها في الاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بمالكة الفيلا، وأنها عقب الاستيلاء على المسروقات، توجهت لأحد أصحاب محلات الذهب، وباعت له المسروقات، بقيمة أقل من قيمتها الأصلية؟
 

تفاصيل الواقعة:


كان ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، من سيدة اتهمت فيه خادمتها، بسرقة مشغولاتها الذهبية، وبإجراء التحريات تبين صحة الاتهام، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة.

 

بمواجهتها اعترفت بالسرقة، وأرشدت عن المسروقات، حيث اعترفت ببيعها لمالك محل تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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