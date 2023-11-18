السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد لـ عاطل سرق سائقًا بالإكراه فى الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "ا.س.ال" بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أُسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود أحمد عبدالوهاب، والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 15088 لسنة 2023 جنايات، وتبين من التحقيقات أنه حال قيادة المجني عليه " م.ح.ع" سائق، دراجته البخارية، فوجئ بقيام المتهم " ا.س.ال" عاطل، يعترض طريقه مشهرًا بيده سلاحًا أبيض محاولًا إيقافه.

ولعدم استجابته له تعدى عليه بعدة ضربات، وتمكن من الاستيلاء على الدراجة البخارية وحافظة نقودة ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول وفرَّ هاربًا. 

وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت وحدة المباحث من ضبطه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

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