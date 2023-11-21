دوري المحترفين.. مكادي يحقق فوزه الثاني ويحول تأخره أمام القناة إلى الفوز 2-1

حقق فريق مكادي فوزه الثاني ونجح في تحويل تأخره أمام القناة بهدف إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت بملعب خيري بشارة بالجونة وأدارها الحكم أحمد عبد السميع في ختام الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد مكادي إلى 12 نقطة ويتوقف رصيد القناة عند 12 نقطة .

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم القناة في الدقيقة 30 عندما خطف سايكو كونتيه الكرة من مدافعي مكادي ومررها عرضية سددها أكرم عبد ربه من لمسة واحدة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للقناة.

وتعادل مكادي في الدقيقة 42 عندما مرر محمود السيد كرة داخل منطقة الجزاء لعمرو بركات الذي استقبلها بصدره بشكل جيد وسددها داخل المرمى على يسار الحارس.

في بداية الشوط الثاني دفع عثمان أحمد المدير الفني لمكادي بحسام الريالي بدلا من فضل أباظة وفي الدقيقة 53 تلقى أكرم عبد ربه كرة عرضية وهيأها برأسه لسايكو كونتيه لكن الحارس تدخل في وقت مناسب وأنقذ الموقف ونال عبد الله وحيد لاعب مكادي انذارا .

في الدقيقة 59 وفي هجمة مرتدة انطلق محمود السيد في الجانب الأيمن حتى دخل منطقة الجزاء ومررها على طبق من ذهب للبديل حسام الريالي الذي سددها داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لمكادي.

أهدر محمد تامر شرقية فرصة التعادل عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسددها فوق العارضة ودفع سامر عبد الرحمن المدي الفني للقناة الذي قاد فر يقه من الدرجات بمحمود حرشة وعلي صابر بدلا من هشام رأفت وعلاء البدري ودفع عثمان أحمد المدير الفني لمكادي بهشام عبد الحميد بدلا من محمد علي .

أهدر محمود السيد فرصة الهدف الثالث لمكادي عندما تلقى كرة عرضيةوسددها برأسه بجوار القائم الأيسر وفي الدقيقة 75 لعب كريم الشرقاوي بدلا من عبد الله وحيد في صفوف مكادي.

في الدقيقة 81 دفع سامر عبد الرحمن بعماد إسلام بدلا من سايكو وفي الدقيقة 85 سدد محمد يسري كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس ..وفي الدقيقة 88 خرج مؤمن عاطف لاعب مكادي مطرودا لحصوله على انذارين واخترق محمد تامر شرقية دفاع مكادي وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن .

احتسب الحكم أحمد عبد السميع خمس دقائق وقت بدل ضائع حاول خلالها لاعبو القناة ادراك التعادل دون جدوي لتنتهي المباراة بفوز مكادي 2-1 .