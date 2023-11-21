الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دفاع النواب: جميع أجهزة الدولة مستعدة للدفاع عن مقدرات الوطن وحفظ حدودة واراضيه

النائب ابراهيم المصري
النائب ابراهيم المصري

أشاد النائب ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بالتحركات المصريه التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعدت الـ 40 لقاء ومحادثات بين زعماء العالم وذوي الشأن بهدف ايقاف الحرب علي غزة، واجهاض المخطط الصهيوني بدعوة الفلسطينين  الي التهجير القسري من غزة الي سيناء.

 اطمئنوا فخلفكم رئيس وزعيم وطني شجاع وقوات مسلحة لاتقهر وارادة شعبيه فولاذيه

وأضاف وكيل دفاع البرلمان في تصريحات له عقب الجلسة العامه اليوم، بانه حال المساس بالسيادة المصريه فان الدولة المصرية جاهزة لاتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لحماية الامن القومي المصري، وان جميع اجهزة الدولة جاهزة للدفاع عن مقدرات الوطن وحفظ حدودة واراضيه، وبعث برسالة للمصريين " اطمئنوا فخلفكم رئيس وزعيم وطني شجاع وقوات مسلحة لاتقهر وارادة شعبيه فولاذيه "

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وتابع ابراهيم المصري بان بيان رئيس الوزراء اليوم امام البرلمان كاشف للحقيقة وللجهد المصري المبذول في سبيل الدفاع عن القضيه الفلسطينيه واجهاض مخططات التهجير القسري التي تهدف الي افراغ القضيه الفلسطينيه وانهائها.

مصر أنفقت ٦١٠ مليار جنيه في 10سنوات

ولفت ابراهيم المصري بان الجهود المصريه لتنمية سيناء لن تنتهي ومصر أنفقت ٦١٠ مليار جنيه في 10سنوات مصر لديها خطط لاستثمارات ب٤٠٠ مليار جنيه في سيناء لتكون مركز لوجستيا عالميًا.
 

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بمجلس النواب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرب على غزة الفلسطينين التهجير القسري من غزة سيناء

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