الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

80 شهيدا وعشرات المصابين تصل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الثلاثاء، بأن 80 شهيدا وعشرات الإصابات وصلت إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة  صباح اليوم.

وأشارت إلي أن الشهداء ارتقوا عقب سلسلة غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي في ظل الحصار المفروض علي القطاع ومنع إدخال الإمدادات والوقود وتدمير المستشفيات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وسبق، وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه.

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إخلاء ثلاث مستشفيات بقطاع غزة

وفي السياق، ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه جار التخطيط لإخلاء ثلاث مستشفيات داخل قطاع غزة.

وكانت الصحة العالمية أعلنت مسبقا، أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وقالت المنظمة في بيانها إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مضيفة أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون- السبت- في المستشفى.

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فيما يجري إنشاء المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بسعة 41 سريرًا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال عائد ياغي، رئيس قسم المساعدات الطبية في غزة، إن البعثة برفقة 170 فردا و40 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية.

وقال محمد زقوت، مدير عام مستشفيات غزة، إن المستشفى الميداني سيساعد في تخفيف الضغط على الخدمات الصحية القائمة، لكنه أضاف: “عدد الطواقم الطبية محدود ولا توجد سيارات إسعاف كافية. 

وقال إن المستشفيات في المنطقة تعاني من ظروف "كارثية" ولم تعد قادرة على قبول النساء اللاتي يحتاجن إلى الولادة بعملية قيصرية.

ويأمل الأطباء الفلسطينيون أن تحذو حذوهم المستشفيات الميدانية التي أرسلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر قريبا.

قطاع غزة مستشفى كمال عدوان الإحتلال الإسرائيلي تدمير المستشفيات الشعب الفلسطيني

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